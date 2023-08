Schlägerei, Suff-Unfall, Fahrraddiebstahl: Die Wochenend-Bilanz der Polizei Idar-Oberstein

IDAR-OBERSTEIN. Am vergangenen Wochenende erfassten und bearbeiteten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein 83 Vorgänge. Es wurden 15 Verkehrsunfälle aufgenommen, 27 Strafanzeigen gefertigt und 41 “sonstige” Vorgänge erfasst.

Unter den bearbeiteten Vorgängen sind drei besonders erwähnenswert:

Am Samstag, den 26. August, kam es gegen 3.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Kneipe in der Fußgängerzone Idar, Nähe Maler-Wild-Platz. Hier wurde ein 24-jähriger Mann aus der VG Rhaunen-Herrstein nach vorigen Provokationen durch einen bislang unbekannten männlichen Täter mit einem Schlag niedergestreckt und hierbei schwer verletzt. Der junge Mann erlitt unter anderem eine stark blutende Nasenbeinfraktur, die im Klinikum versorgt werden musste.

Am selben Tag kam es zwischen 15.30 und 16.00 Uhr zum Diebstahl eines Mountainbikes in der Fußgängerzone im Stadtteil Oberstein. Der/die bislang unbekannte Täter/in nutzte die kurze Abwesenheit des Eigentümers aus, um das Fahrrad zu entwenden. Das Mountainbike wurde vorher durch den Geschädigten in Höhe der Hauptstraße 417 mit einem Bandschloss gegen Diebstahl gesichert. Es handelt sich um ein 29-Zoll-Mountainbike der Marke KONA in der Rahmenfarbe Silber. Ein weiteres markantes Detail ist die weiße Fahrradgabel der Marke FOX, sowie die Bereifung der Marke Schwalbe, Modell: Rocket Ron.

Ebenfalls am Samstag meldete eine Verkehrsteilnehmerin um 16.47 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW auf der L160, zwischen der Weidener Brücke und Herrstein. Wie sich bei der Verkehrsunfallaufnahme herausstellte, befuhr die 26-jährige Fahrzeugführerin die L160 aus Richtung Weidener Brücke kommend in Fahrtrichtung Herrstein und kam im Kurvenbereich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der PKW und kam erst in der angrenzenden Grünfläche zum Stillstand. Die Fahrerin wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt und konnte sich noch selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Am PKW entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme konnte durch Beamte der Polizei zudem ermittelt werden, dass die Fahrzeugführerin nicht verkehrstüchtig war. Neben einer Alkoholbeeinflussung konnte auch der zeitnahe Konsum von Betäubungsmitten festgestellt werden. Gegen die 26-jährige Fahrerin wurde deswegen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Ansonsten kam es im Verlauf des Wochenendes zu keinen weiteren gravierenderen Vorfällen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)