Anhaltesignale ignoriert: Drei junge Männer auf einem Roller liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

VÖLKLINGEN-FÜRSTENHAUSEN. Am 24.8.2023, gegen 18.20 Uhr, wurde von einem Streifenkommando ein Motorroller in der Saarbrücker Straße in Fürstenhausen festgestellt, welcher mit drei männlichen Personen besetzt war. Der Fahrer trug keinen Schutzhelm.

Der Rollerfahrer versuchte sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, auf Anhaltesignale reagierte er nicht. Zur Verhinderung der Weiterfahrt und Durchführung einer Verkehrskontrolle wurde der Funkstreifenwagen vor den Motorroller gesetzt und versetzt zur Fahrbahn geparkt. Der Fahrer des Motorrollers bremste den Roller in der Folge ab und versuchte, diesen rückwärts zu rangieren.

Als die eingesetzten Beamtinnen und Beamten und aus dem Funkstreifenwagen ausstiegen, ließ der Fahrer den Roller fallen und alle drei Personen versuchten zu flüchten. Ein Sozius (männlich, 20 Jahre aus Eppelborn) konnte vor Ort festgehalten werden, der Fahrer (männlich, 19 Jahre aus Völklingen) flüchtete zunächst fußläufig, konnte jedoch nach Verfolgung festgenommen werden. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der zweite Sozius konnte durch Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden.