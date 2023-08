Uni Trier: Bildung ohne Altersgrenzen für Gasthörer mit dem “Campus der Generationen”

TRIER. Lebenslanges Lernen, wissenschaftliche Themen und persönliche Weiterbildung: Gasthörerinnen und Gasthörer können sich bis 15. September für das Wintersemester beim Campus der Generationen der Universität Trier einschreiben.

Während der Vorlesungszeit im Wintersemester 2023/24 können nicht nur Studentinnen und Studenten, sondern auch Gasthörerinnen und Gasthörer sowie alle Interessierten an der Universität Trier erfahren, was die Wissenschaft gerade beschäftigt. Die Montagsvorträge aus Forschung und Lehre, die sich beispielsweise mit Chancen und Grenzen repräsentativer Demokratie oder mit dem Römischen Recht beschäftigen, stehen allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung. Professorinnen und Professoren der Universität Trier geben ab dem 6. November immer montags Einblicke in ihre Forschungsgebiete, Arbeitsweisen und Fragestellungen. Die Aufzeichnungen der Vorträge finden sich danach auf der Website des Campus der Generationen.

Die Gasthörerschaft eröffnet den Zugang zu vielen Lehrveranstaltungen an der Universität Trier. Aus 30 Fächern können knapp 2000 Vorlesungen oder Seminare gewählt werden. Gasthörerinnen und Gasthörer stellen sich im Rahmen des Campus der Generationen ihre Veranstaltungen individuell und frei nach ihren Interessen zusammen. Das Angebot richtet sich dabei an alle, die gerne etwas lernen wollen. Vom Rentner bis zur Abiturientin, von Studentinnen und Studenten anderer Hochschulen bis zur Lehrkraft.

Die Gasthörerschaft PLUS erweitert das Angebot an Lehrveranstaltungen. Beim Sprachenzentrum an der Universität können Gasthörerinnen und Gasthörer bis zu zwei Sprachkurse besuchen. Weitere Seminare und Workshops werden exklusiv für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gasthörerschaft PLUS angeboten. Wer also Japanisch, Französisch oder andere Sprachen lernen, Papyri aus der Antike entziffern oder erfahren will, wie man Filme aus wissenschaftlicher Perspektive schaut, kann das alles mit einer Gasthörerschaft PLUS an der Universität Trier abdecken.

Gemeinsam mit dem Broadway Trier gibt es zum Kinofilm nicht nur Popcorn, sondern auch Forschungsinhalte. Die Gäste des Mittwochskinos schauen sich zunächst gemeinsam Filme an und diskutieren dann mit Forscherinnen und Forschern und anderen Gästen über Motive, Aussagen und Themen des Films. An vier Terminen stehen Klimawandel, das Bildungssystem, aktuelles Politikgeschehen und vieles mehr auf dem Themenplan.

Weitere Informationen zum Campus der Generationen finden sich auf der Webseite: www.campusdergenerationen.uni-trier.de. (Quelle: Universität Trier)