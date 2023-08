70. Geburtstag: Malu Dreyer gratuliert Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller – von Kurt Beck ausgezeichnet

MAINZ. Ministerpräsidentin Malu Dreyer gratuliert der Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller zu ihrem 70. Geburtstag am 17. August 2023. „Sie ist eine Meisterin der ausdrucksvollen Sprache und fesselnden Bilder“, sagte die Ministerpräsidentin. 2002 erhielt Herta Müller von dem damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck mit der Carl-Zuckmayer-Medaille die höchste Auszeichnung für literarische Verdienste des Landes Rheinland-Pfalz.

Herta Müller wurde am 17. August 1953 in Rumänien geboren und verarbeitet in ihren Werken ihre Erlebnisse von Fremdheit und politischer Verfolgung. Sie kam 1987 in die Bundesrepublik und lebt in Berlin. Mit Werken wie „Atemschaukel” und „Der Fuchs war damals schon der Jäger” wurde sie weltberühmt. „Mit ihren Büchern ruft sie in Erinnerung, was nie in Vergessenheit geraten darf. Ihre Texte sind für mich ein Plädoyer für die Freiheit“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Die Ministerpräsidentin betonte, dass ihr die Auszeichnung Herta Müllers mit dem Literaturnobelpreis 2009 eine besondere Freude gewesen sei. „Ich wünsche ihr persönlich alles Gute, Gesundheit und Schaffenskraft für ihr weiteres Wirken“, so die Ministerpräsidentin. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)