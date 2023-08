Luxemburg: Umhergetorkelt, Gäste beleidigt, Beamte bedroht – Polizei nimmt Randalierer fest

LUXEMBURG. Am frühen Morgen des 16. August wurde eine Person in einem Lokal in der Rue de Bonnevoie in Luxemburg-Gare gemeldet, die einen anderen Gast angegriffen haben soll. Vor dem Lokal konnte eine Polizeistreife einen offensichtlich alkoholisierten Mann antreffen, der auf der Straße umhertorkelte und andere Gäste belästigte.

Dabei stieß er wiederholt Drohungen und Beleidigungen gegen die Beamten aus. Da er die öffentliche Ordnung störte und eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde entschieden, ihn nach ärztlicher Kontrolle zur Ausnüchterung im Arrest unterzubringen. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)