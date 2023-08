Eintracht Trier: Flutlichtspiel im Moselstadion – Der Vorbericht zum Morlautern-Spiel

TRIER. Eintracht Trier empfängt am Mittwochabend den SV Morlautern aus Kaiserslautern. Anstoß am 5. Spieltag ist um 19:30 Uhr im Moselstadion.

Fans, die nicht vor Ort sind, können das Spiel auch ab 19:20 Uhr im kostenfreien SVE-TV Livestream bei YouTube und per Tor-Ticker in der Facebook und Instagram Story verfolgen.

Die Ausgangslage der Eintracht

Nach dem 3:0 Auswärtssieg gegen den VfR Baumholder hat die Trierer Eintracht nun schon das vierte Spiel in Folge gewonnen. Gegen den SV Morlautern werden die Blau-Schwarz- Weißen versuchen die Serie weiter auszubauen. In der aktuellen Tabelle belegt der SVE weiterhin den ersten Platz.

Der Gegner SV Morlautern

In der Saison 2022/2023 belegte der SVM den 4. Platz in der Abstiegsrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Nach der knappen 2:3 Heimniederlage gegen den VfR Wormatia Worms am vergangenen Wochenende steht der SV Morlautern mit einem Punkt aus vier Spielen auf dem 18. Tabellenplatz.

Die Personalsituation des SVE

Jan-Lucas Dorow (Knieverletzung), Tim Garnier und Mohammad Rashidi (beide Aufbautraining) stehen nicht zur Verfügung. Ob Sven König gegen Morlautern mitwirken kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Das sagt SVE-Cheftrainer Thomas Klasen

„Wir sind gut in die zweite englische Woche gestartet. Unser Ziel ist es, die Euphoriewelle weiter zu reiten. Gegen Morlautern möchten wir den fünften Sieg in Folge einfahren, um die Chance zu haben, am Samstag den gelungenen Auftakt zu vergolden. Das sollte aktuell unser Anspruch sein.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang trafen der SV Eintracht-Trier 05 und der SV Morlautern zweimal aufeinander. Das Spiel wird geleitet vom unparteiischen Fabian Knoll. Ihm assistieren Maria Steinmann-Scholz und Moritz Eberhardt.