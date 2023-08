Traben-Trarbach: Dritter erfolgreicher Kulinarischer Wingertsbummel

TRABEN-TRARBACH. Am ersten Samstag im August fand in diesem Jahr schon zum 3. Mal die Gemeinschaftsveranstaltung der MOSELREGION Traben-Trarbach Kröv statt. Diesmal sind die 319 teilnehmenden Wingertsbummler auf einer 7,5 km Wanderstrecke durch die Weinberge von Traben-Trarbach, genauer gesagt Traben, unterwegs gewesen. Das Wetter spielte super mit und zum Start gab es strahlenden Sonnenschein.

Neben den kulinarischen Köstlichkeiten und hervorragenden Moselweinen direkt von den örtlichen Winzern an vier liebevoll eingerichteten Stationen, gab es am Info-Stand auch einen Begrüßungs-Secco zum Einstieg für jeden Gast vom Weingut Trossen ausgeschenkt. Anschließend konnten sich die Teilnehmer ganz individuell in beiden Richtungen auf der Strecke bewegen und die Genuss-Stationen anlaufen, die zum Verweilen einluden, um die sagenhaften Aussichten ins Moseltal zu genießen. Mittels Abreissbons auf dem Ticket, konnten je zwei Weinproben und ein Häppchen pro Stand verköstigt werden.

Tickets gab es vorab online sowie am Veranstaltungstag vor Ort zum Preis von 30 Euro. Inklusive waren 8 Weinproben, 4 Häppchen, ein Begrüßungs-Secco, ein Weinglas sowie ein Weinglashalter.

In diesem Jahr waren wieder tolle Winzer aus der Region dabei. Der Check-In für die Ticketausgabe sowie den Begrüßungs Secco gab es direkt beim Weingut Trossen in Traben-Trarbach. An Station 1 an der Steinhütte war das Weingut Conrad-Bartz vor Ort, an Genuss-Station 2 wartete das Weingut Caspari-Kappel aus Enkirch am Wasserhäuschen auf die Gäste, an der 3. Genuss-Station war das Weingut Stairs´n´Roses aus Kinheim direkt am Rabenwerk zu finden und den krönenden Abschluss machten das Weingut Henrichs-Roth und Weingut Markus Burg aus Reil an einem Gemeinschaftsstand direkt am Umsetzer.

Alle Winzer haben inmitten der Weinberge tolle Einkehrmöglichkeiten für die Wingertsbummler geschaffen und die Gäste hervorragend betreut. Auch die Mosel-Weinkönigin Sarah Röhl sowie die örtlichen Weinhoheiten aus Enkirch, Kinheim, Kröv und Traben-Trarbach mit den Schrötern waren mit vor Ort und haben mit den Gästen einen tollen Tag verbracht.