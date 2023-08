Eifelkreis: Dachstuhlbrand in Übereisenbach ruft Wehren auf den Plan

ÜBEREISENBACH. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, wurde sie am 13.08.2023 gegen 12.20 Uhr über einen vermeintlichen Kaminbrand in der Ortslage Übereisenbach in Kenntnis gesetzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Brandentstehung im Bereich des Dachstuhls eines Einfamilienhauses. Durch die Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle und schließlich gelöscht werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Der Gebäudeschaden dürfte im oberen fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an. Im Einsatz befanden sich starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst, die Polizei Prüm und die Polizei Bitburg.