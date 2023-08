Erstmals in Trier: Offene Deutsche Meisterschaft wird bei Golf Club Trier ausgetragen

TRIER. Erstmalig in der Geschichte des Deutschen Golf Verbands (DGV) wurde die Offene Deutsche Meisterschaft der Damen und Herren an einen Club des Golfverband Rheinland-Pfalz-Saarland vergeben.



Der Golf Club Trier (GCT) hatte sich hierfür erstmals im Herbst letzten Jahres beworben und hat direkt den Zuschlag erhalten, was zeigt, welch großartigen Golfplatz der Verein betreibt. Die Offenen Meisterschaften haben in den letzten Jahren eher in Großstädten wie München stattgefunden.

Der GCT übergibt nächste Woche von Donnerstag bis Sonntag den Platz an die Wettspielleitung des DGV. Dieser hat insgesamt. In ihrer Ausschreibung per Handicap-Qualifikation kommen 53 Damen plus eine Wildcard des GCT sowie 76 Herren plus zwei Wildcards des GCT zum Start., aber es ist toll für unsere Region, dass die Meister 2023 am Sonntag, den 20. August, hier ermittelt werden.Innerhalb des Vereins ist sindsehr groß, was auch die Anzahl von 60 ehrenamtlichen Helfern zeigt.Die Anlageund am Sonntag wird Sky die Meisterschaft vor Ort aufzeichnen. (Quelle: Golf Club Trier)