TRIER. Wie die Polizei Trier heute mitteilt, kam es bereits am 04.08.2023 zwischen 11.45 Uhr und 13.00 Uhr in der Rindertanzstraße in Trier zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten weißen PKW Audi RS4.

Der oder die bislang unbekannten Täter zerkratzten dabei die komplette rechte Fahrzeugseite und verursachen dadurch erheblichen Sachschaden.

Zeugen der tat werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter 0651 9779 1710 in Verbindung zu setzen.