Vermummter Jugendlicher überfällt Tankstelle mit vorgehaltener Waffe – 66-Jährige bedroht

VÖLKLINGEN-LUISENTHAL. Am gestrigen Dienstagabend betrat ein Mann gegen 21.40 Uhr die Aral Tankstelle in der Straße des 13. Januar in Luisenthal. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die 66-jährige Geschädigte auf, Geld aus der Kasse herauszugeben.

Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Bahnhofstraße. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 15-16 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlank, bekleidet mit beigefarbener Hose und schwarzem Oberteil, Gesicht mit rotem Pullover vermummt, weiße Basecap der Marke “Air Jordan”, schwarze Schuhe.

Anzumerken ist, dass der Täter eine auffällige Tätowierung auf dem linken Handrücken hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)