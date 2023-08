Wodkaflasche in Heckscheibe geschmissen: 10-Jährige Glassplitter verletzt

GROßROSSELN. Am Dienstag, 8.8.2023, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 74-Jähriger mit seiner 10-jährigen Enkelin die Straße Am Mühlenbach in Großrosseln. Sie passierten eine männliche Person, welche dann eine Wodkaflasche in die Heckscheibe des Fahrzeugs warf.

Die Flasche traf den Fahrer am Hinterkopf, zudem wurden beide Insassen durch umherfliegende Glassplitter verletzt. Der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung Petite-Rossele.

Personenbeschreibung: 18-19 Jahre alt, 180 cm groß, französischsprechend, dunkle Haare, Schnurrbart, weißer Kapuzenpullover, schwarze Jacke, grau/beige Hose, weiße Nike Sneaker.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)