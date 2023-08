Graach feiert gelungene Sanierung des Gemeinde-Baakes – traditionelle Backwaren

GRAACH. Die Backgemeinschaft Graach hatte für den 29.7. zu einer Feier anlässlich der Generalsanierung des alten Baakes eingeladen. Zu diesem Anlass wurden Brote und verschiedene Kuchen nach traditioneller Art gebacken.

Ortsbürgermeister Zimmer lobte in seiner Ansprache das Engagement der Backgemeinschaft und weiterer freiwilliger Helfer. In mehreren sehr vielen Stunden Eigenleistung wurde der alte Baakes aus dem Jahr 1761 generalsaniert (neuer Estrichboden mit Fliesen, Erneuerung der Elektroinstallation, Installation der Wasserversorgung einschl. Abwasser). Die Kosten von über 7500,- Euro wurden zum einen über eine Spende von Westenergie vor Ort in Höhe von 2000 Euro und eine Spende der Backgemeinschaft in Höhe von 300,- Euro gestemmt. Den Rest von über 5000,- Euro hat die Gemeinde Graach übernommen. Durch diese Sanierung kann die schöne alte Tradition des Brotbackens auch in Zukunft fortgeführt werden.

Der Einladung der Backgemeinschaft waren auch die Weinkönigin Chiara I. mit ihren Prinzessinnen Lara und Barbara gefolgt. Die Weinkönigin richtete ebenfalls ein Grußwort an die Besucher des Festes.

Bei gutem Wetter erfreuten sich die zahlreichen Besucher an ihrer Brotschméa mit Blut- und Leberwurst, Schmalz oder Käse und genossen den Wein der ortsansässigen Winzer. Am späten Abend endete dann eine insgesamt gelungene Feier. Die Backgemeinschaft bedankt sich bei allen Besuchern, die mit ihrem Interesse zu diesem schönen Fest beigetragen haben. (Quelle: Touristi – und Gemeindebüro Graach)