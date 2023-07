Festnahmen in Rheinland-Pfalz und Österreich: Polizei schnappt Köpfe von Schleuserbande

LANDAU. Bei einem Einsatz in Deutschland und Österreich hat die Polizei zwei mutmaßliche Organisatoren einer europaweit agierenden Schleuserbande festgenommen.

Ein 30-jähriger Mann und eine 37 Jahre alte Frau seien in Landau in der Pfalz und in Wien gestellt worden, teilte die Bundespolizei Passau am Donnerstag mit. Insgesamt seien in beiden Städten vier Wohnungen durchsucht worden. Die beiden mutmaßlichen Köpfe der Bande sollten noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.