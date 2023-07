Trier: Einbruch in Mobilfunkgeschäft – Fünf Männer dringen durch eingeschlagene Scheibe ein

TRIER. Am Samstag, 23 Juli, brachen bisher unbekannte Täter gegen 1.33 Uhr in der Castelforte-Straße in Trier, in einen Telekom-Shop ein. Die Tatörtlichkeit wurde umgehend mit einem hohen Kräfteaufgebot angefahren. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, konnten die Täter nicht angetroffen werden.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich fünf männliche Täter durch eine zuvor eingeschlagene Schaufensterscheibe Zutritt zur Ladenfiliale verschafften und diverse Mobiltelefone aus den Auslagen entwendeten.

Die Bekleidung der Täter wird wie folgt beschrieben:

Person 1: grauer Pullover (Hoodie), blaue Jeans und schwarze Schuhe

Person 2: heller Pullover (Hoodie), Jeans (Farbe unbekannt) und vermutlich weiße Schuhe

Person 3: dunkler Pullover (Hoodie) und Trainingshose mit weißen Streifen an der Seite

Person 4: rote Basecap (weitere Bekleidung unbekannt)

Person 5: grauer Pullover, blaue Jeans und weiße Schuhe mit neongelbem Schaft hinten

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegt der entstandene Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemachten haben, oder Hinweise zu den vermeintlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Kriminaldirektion unter 0651-97792290 in Verbindung zu setzen. (Quelle: dpa)