Luxemburg: Junge mit zerbrochener Bierflasche verletzt – 13-Jährige landet im Knast

DIEKIRCH. Im luxemburgischen Diekirch hat ein 13-jähriges Mädchen am zurückliegenden Samstagabend einen Jungen mit einer zerbrochenen Bierflasche verletzt.

Als die Polizei das Mädchen bewegungsunfähig machte, drohte sie, sich erneut an ihrem Opfer rächen zu wollen, da der Junge sie denunziert habe. Die Staatsanwaltschaft wollte die 13-Jährige deshalb in der Sicherheitsabteilung des Sozialpädagogischen Zentrums in Dreiborn unterbringen, wo aber kein Platz verfügbar war. Deshalb ging es für die Jugendliche direkt in ein „richtiges“ Gefängnis: Sie wurde in der Aufnahmezelle der JVA Schrassig untergebracht. (Quelle: Staatsanwaltschaft Luxemburg)