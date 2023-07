“Gesund alt werden”: Mobiler Bewegungstreff im Kreis Trier-Saarburg – Spaß an der Bewegung

TRIER. “Gesund alt werden”, unter diesem Motto veranstalten die Fachstelle Gesundheitsförderung und Prävention des Landkreises Trier-Saarburg und die Gemeinden Paschel, Hentern, Lampaden und Schömerich Spaziergänge mit Gymnastikstopps.

Unter fachkundiger Anleitung geht es in dem 90-minütigen „Mobilen Bewegungstreff“ um Beweglichkeit, Kräftigung und Ausdauer. Der Spaß an der Bewegung und die Geselligkeit in der Gruppe stehen dabei im Vordergrund.

Die Treffs sind ein offenes Angebot und richten sich auch an diejenigen, die keine sportliche Erfahrung haben oder nicht mehr aktiv sind. Eine Anmeldung ist nicht notwendig; ganz nach dem Motto: einfach kommen und mitmachen.

Der „Mobile Bewegungstreff“ findet ab August immer mittwochs von 10 bis 11:30 Uhr statt und wechselt wöchentlich den Treffpunkt:

1. Mittwoch im Monat: am Bürgerhaus Paschel

2. Mittwoch im Monat: am Sportplatz Lampaden

3. Mittwoch im Monat: am Bürgerhaus Schömerich

4. Mittwoch im Monat: am Sportplatz Hentern

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen bei den Bewegungstreffs dabei zu sein. Weitere Informationen unter 0651-715513 oder gesundheitsfoerderung@trier-saarburg.de. (Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)