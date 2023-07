Zulässiger Höchstwert deutlich überschritten: Police Grand-Ducale stoppt Suff-Fahrten

HEIDERSCHEID/ITZIG/MERTERT. Die Police Grand-Ducale meldet mehrere Alkoholfahrten im Großherzogtum am gestrigen Sonntag.

Am Abend des 16.7.2023 wurde auf der N15 in Heiderscheid ein Fahrzeug gemeldet, das durch seine Fahrweise aufgefallen war. Das Fahrzeug wurde kurze Zeit später gestoppt und der Fahrer einem Alkoholtest unterzogen. Aufgrund des positiven Resultats wurde dessen Führerschein eingezogen.

Am gleichen Abend wurde in der rue de Contern in Itzig ein PKW gemeldet, der ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte und danach erstem Anschein nach geflüchtet war. Der flüchtige Fahrer konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Ein anschließender Alkoholtest ergab allerdings ein positives Resultat, so dass dessen Führerschein eingezogen wurde.

In der route du Vin in Mertert wurde am Abend desselben Tages außerdem ein auf dem Radweg stehendes Fahrzeug gemeldet. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten in der Nähe angetroffen werden. Bei einer Person wurde der zulässige Höchstwert deutlich überschritten, weshalb der Führerschein eingezogen wurde. (Quelle: Police Grand-Ducale)