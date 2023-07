Schwerer Unfall auf der A61: PKW-Fahrer (83) fährt auf Motorrad auf – drei Verletzte

FRANKENTHAL. Am heutigen Samstag, den 15.7.2023, musste ein 66-jähriger Motorradfahrer gegen 10.00 Uhr auf der BAB61 in Richtung Koblenz in Höhe Frankenthal verkehrsbedingt bremsen. Ein hinter diesem fahrender 83-jähriger PKW-Fahrer bremste ebenfalls stark ab, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Motorrad nicht mehr verhindern.

Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der PKW-Fahrer sowie dessen 72-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Beide Fahrstreifen wurden für die Unfallaufnahme sowie Reinigungsarbeiten gesperrt, weshalb der Verkehr über den Standstreifen geleitet wurde. Es kam deshalb zu Verkehrsbeeinträchtigungen für etwa eine Stunde. (Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)