Deutscher Podcast Preis: Preise für Podcast über Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz

BERLIN/MAINZ. Der Beitrag «Die Flut – Warum musste Johanna sterben?» von SWR und WDR ist beim Deutschen Podcast Preis in zwei Kategorien ausgezeichnet worden. Er wurde am Donnerstag in Berlin als «Bestes Skript / Beste:r Autor:in» und als «Beste Recherche» gewürdigt.

In dem Podcast geht es um den Tod einer jungen Frau während der Flut 2021 in Rheinland-Pfalz. «Die 22-jährige Frau aus Bad Neuenahr-Ahrweiler war zum Zeitpunkt der Katastrophe gerade mit ihrer Ausbildung fertig und frisch verliebt. Dann riss die Flutwelle sie aus dem Leben», teilte der WDR am Abend mit.

Am Freitag (7. Juli) erscheine eine Update-Folge des Podcasts. Zum zweiten Jahrestag der Katastrophe erzähle WDR-Reporter Marius Reichert, was im Leben von Johannas Eltern in den letzten zwölf Monaten passiert ist und wie es um die Aufarbeitung der Katastrophe steht.

Der zum vierten Mal verliehene Podcast Preis wurde von Akteuren aus der Audiobranche ins Leben gerufen. Insgesamt waren nach Angaben vom Donnerstag von den rund 1000 Einreichungen 50 Podcasts ins Finale gekommen.

Den «Publikumspreis Wissen» etwa sicherte sich «Mordlust – Verbrechen und ihre Hintergründe». In der ZDF-Produktion sprechen die Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlersüber Kriminalfälle. (Quelle: dpa)