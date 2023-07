Verstärkung für die Offensive: Eintracht-Trier leiht Mateo Biondic von Verl aus

TRIER. Eintracht-Trier wird erneut auf dem Transfermarkt tätig. Offensivakteur Mateo Biondic wechselt leihweise für eine Saison vom Drittligisten SC Verl an die Mosel.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und hier zu sein in Trier. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft die sportlichen Ziele zu erreichen und mich persönlich weiterzuentwickeln“, so Biondic zu seinem Wechsel in die älteste Stadt Deutschlands.

Der 19-Jährige besitzt beim SC Verl einen Profivertrag, den er bis zum 30.6.2025 verlängert hat. Mateo durchlief die Jugendabteilungen von Hannover 96, dem FC Schalke 04 und dem SC Paderborn. Vom SC Paderborn wechselte er im Juli 2022 zum SC Verl. Für die Profis stand er in sieben Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei bestritt er fünf Spiele in der 3. Liga und zwei Spiele im Westfalenpokal. Zusätzlich lief er für die 2. Mannschaft des SC Verl in 18 Westfalenliga-Spielen auf.

„Mateo ist ein talentierter Jugendspieler, der sogar schon erste Einsätze in der 3. Liga hatte. Die Tatsache, dass er schon Spiele in der 3. Liga absolviert und der SC Verl mit ihm verlängert hat, spricht natürlich für ihn. Uns freut es sehr, dass er sich trotz Regionalliga-Angeboten am Ende für Eintracht-Trier entschieden hat. Wir möchten ihm bei seiner weiteren Entwicklung helfen und sind überzeugt davon, dass er uns in der Quantität und Qualität in der Offensive weiterhelfen wird. Mateo ist ein Spieler, der sowohl in der Spitze, als auch auf dem Flügel spielen kann“, freut sich Eintracht-Cheftrainer Thomas Klasen über den Neuzugang.

Biondic erhält die Rückennummer 11. (Quelle: SV Eintracht-Trier 05 e.V.)