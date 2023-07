Fahrerflucht in Waldrach: Unbekannter donnert gegen Verkehrsschilder auf Mittelinsel

WALDRACH. Am 4.7.2023 entdeckten Polizeibeamte in den frühen Morgenstunden einen Unfallschaden in der Hermeskeiler Straße in Waldrach. Der Verkehrsunfall muss sich aufgrund der Spurenlage in der Nacht vom 3.7. auf den 4.7. ereignet haben.

Ein Fahrzeugführer hatte die Verkehrsschilder, die auf einer Mittelinsel aufgestellt waren, beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle unerlaubt entfernt. Die Mittelinsel befindet sich unmittelbar vor dem Kreisverkehr Hermeskeiler Straße und Gartenstraße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)