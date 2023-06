Unzählige Verkehrsverstöße: Fahrer ohne Führerschein flieht in Luxemburg vor Polizei

ELVANGE/REMICH. Anlässlich einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der rue d’Ellange in Elvange näherte sich gegen 22.25 Uhr ein Autofahrer der Kontrollstelle. Als die Polizisten dem Fahrer deutliche Haltezeichen gaben, verlangsamte dieser vorerst seine Fahrt, um dann aber anschließend mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Remich zu flüchten.

Die Verfolgung wurde aufgenommen und der Wagen konnte schlussendlich in der route de l’Europe in Remich eingeholt und der Fahrer immobilisiert werden. Der Mann sowie zwei weitere Wageninsassen wurden zur Dienstelle gebracht. Neben unzähligen Verkehrsverstößen wurde zudem festgestellt, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besitzt und es wurden ca. 5,6 Gramm Marihuana bei ihm gefunden und sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes sowie die Beschlagnahme der Betäubungsmittel an, er wird heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)