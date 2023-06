++ Wetter in der Region: Wolken, Schauer, mildere Temperaturen ++

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland soll es in den kommenden Tagen vielerorts bewölkt werden und teils regnen. Am Mittwoch wird es größtenteils grau, im Nordwesten sind am Vormittag leichte Regenfälle möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte.

Gegen Abend lockert es sich zunehmend auf. Maximal steigen die Temperaturen auf 23 bis 28 Grad – am wärmsten wird es in der Vorderpfalz und im Saarland. In der Nacht kühlt es sich auf 15 bis 11 Grad ab.

Am Donnerstag geht es im Norden wechselnd bewölkt und mit einzelnen Schauern und Gewittern weiter. Örtlich ist laut DWD auch Starkregen möglich. Im Süden soll es derweil niederschlagsfrei bleiben. Die Spitzentemperaturen liegen zwischen 25 und 29 Grad, in Hochlagen bei etwa 22 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Freitag könnte im Nordwesten schauerartiger und teils kräftiger Regen fallen – auch Gewitter sind möglich. Für Freitag erwarten die Meteorologen weiter graues Wetter. Dabei soll es teils auch kräftiger regnen, wobei es zu Gewittern kommen kann. Die Temperaturen kühlen sich dann etwas ab – auf maximal 22 bis 25 Grad. (Quelle: dpa)