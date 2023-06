Altstadtfest Trier: Polizei mit positiver Gesamt-Bilanz, aber 15 Verletzte bei Tierabwehrspray-Attacke

TRIER. Nach den beiden besucherstarken Tagen Freitag und Samstag mit nur vereinzelten polizeilichen Einsatzanlässen, präsentierte sich auch der veranstaltungsabschließende Sonntag aus polizeilicher Sicht erfreulich ruhig und unauffällig.

Hochsommerliche Temperaturen in den Nachmittagsstunden hatten zahlreiche Feiernde zur abkühlenden Schaumparty auf den Viehmarktplatz gelockt, wo es lediglich in einem Fall zu einer Auseinandersetzung kam. Zwei Personen waren aneinandergeraten und hatten sich gegenseitig geschlagen. Entsprechende Strafverfahren sind daraufhin eingeleitet worden.

In den Abendstunden steigerte sich auf dem Hauptmarkt ein Streit zwischen Hausnachbarn in der Art, dass zunächst Beleidigungen ausgesprochen wurden und auch hier die Angelegenheit letztlich körperlich ausgetragen worden war.

Großer Besucherandrang herrschte am Abend insbesondere vor den Bühnen auf dem Hauptmarkt und vor der Porta Nigra, wobei es hier allerdings zu keinen nennenswerten Einsätzen gekommen war.

Nachtrag zum Vorfall am Samstag, 24.06.2023 auf dem Porta Nigra Vorplatz: Im Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen einen 73-jährigen Mann, der am Samstagabend mit einem Tierabwehrspray um sich gesprüht haben soll, haben sich zwischenzeitlich 15 Personen gemeldet, die durch die Attacke verletzt worden sind. Gegen den Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Weitere Personen, die ebenfalls durch das Reizgas beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 zu melden.

“Das diesjährige Altstadtfest hat gezeigt, dass Trier als Veranstaltungsort ein starker Besuchermagnet ist und sich das Gesamtkonzept mit all unseren Netzwerkpartnern erneut bewährt hat. Unsere Leitlinien der offenen Präsenz und jederzeitigen Ansprechbarkeit haben dazu beigetragen, dass alle Besucher ein friedliches und fröhliches Altstadtfest erleben konnten und in Anbetracht der hohen Besucherzahlen aus polizeilicher Sicht zu einem absolut unauffälligen Verlauf geführt haben”, so Polizeidirektor Christian Hamm, Leiter der Polizeiinspektion Trier. (Quelle: Polizeidirektion Trier)