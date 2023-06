RLP: 57 Menschen wegen Gasaustritts evakuiert – Gasversorger öffnet Straße

DUDENHOFEN. Wegen Gasaustritts und starken Gasgeruchs haben Feuerwehr und Polizei am Sonntag in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) 57 Menschen evakuiert. Anwohner einer Straße hätten den Geruch bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert, teilte die Feuerwehr mit.

Anschließend sei in einem Radius von 50 Metern evakuiert worden. Die Menschen seien bei Bekannten oder in der dafür vorgesehenen Festhalle untergebracht worden. Zwischenzeitlich habe der Gasversorger angefangen, die Straße zu öffnen und das Leck zu suchen. Die Leckage sei gefunden und gestoppt worden. Die Anwohner konnten am Nachmittag zurück. (Quelle: dpa)