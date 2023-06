WORMS. In der Nacht zum Mittwoch haben in Worms vier Autos gebrannt. Die Ermittler gehen von einer Brandstiftung aus, wie die Polizeidirektion Worms am Mittwoch mitteilte.

Zunächst habe ein Auto gebrannt, ehe das Feuer auf drei weitere Fahrzeuge übergriff, hieß es. Auch eine Werbetafel brannte den Angaben zufolge.

Kurzzeitig war ein angrenzendes Wohnhaus von der Rauchentwicklung betroffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.