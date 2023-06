Graach: Exhibitionist läuft nackt durch die Weinberge

GRAACH/BERNKASTEL-KUES. Wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilt, soll sich nach Zeugenaussagen am heugigen Mittwoch, den 14.06.2023, ein nackter Mann gegen 11.30 Uhr in unangemessener Weise in den Weinbergen Höhe OT Graach gezeigt haben.

Hierbei soll er sich zwischen Weinreben, unweit eines vorbeiführenden Wirtschaftsweges aufgehalten haben. Wer hat diesen Mann gesehen und kann möglicherweise weitere Angaben machen?

Etwaige Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531/95270 oder unter pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de zu melden.