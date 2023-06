Schrecklicher Arbeitsunfall in Luxemburg: Arbeiter stürzt zehn Meter tief – lebensgefährlich verletzt

LUXEMBURG. Auf einer Baustelle in der rue de Cents in Luxemburg kam es gegen 16.20 Uhr gestern Nachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall, bei dem ein Arbeiter zirka zehn Meter von einem Gerüst in die Tiefe fiel und sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog.

Das Unfallopfer wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus transportiert.

Der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei wurde von der Staatsanwaltschaft mit den Unfallerhebungen vor Ort betraut. Seitens des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes wurde die Baustelle geschlossen und Ermittlungen eingeleitet. Ein Arbeitsunfallprotokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)