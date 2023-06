Luxemburg: 22-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland tödlich verunfallt

MOMPACH/MERTERT. Am 10.6.2023 ereignete sich gegen 12.10 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Strecke CR141A, kommend aus Mompach in Richtung Mertet. Hierbei wurde ein Motorradfahrer, 22 Jahre alt aus Paderborn, der mit einem schwarzen Motorrad in Richtung Mertert fuhr, tödlich verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Mann in einer Rechtskurve aus unerklärlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß in die Leitplanken. Der Notarzt musste nach Reanimationsversuchen den Tod des Fahrers feststellen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Autopsie des Fahrers an und beschlagnahmte das Motorrad. Der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei war vor Ort. Die Strecke wurde zeitweilig gesperrt.

Zwecks Klärung des genauen Unfallverlaufs sucht die Polizei nach Zeugen. Alle Hinweise zum Unfall sind an die Polizeidienststelle Commissariat Museldall unter der Telefonnummer +352 244701000 oder der E-Mail Adresse: Police.MUSELDALL@police.etat.lu erbeten. (Quelle: Police Grand-Ducale)