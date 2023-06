Bernkastel-Kues: Motorrad-Unfall mit drei Verletzten – Tunnel der B50alt gesperrt

BERNKASTEL-KUES. Am heutigen Sonntag, 11.6., wurde die Polizei um 10.22 Uhr über einen Unfall mit mehreren Motorrädern informiert.

Eine sechsköpfige, niederländische Personengruppe befuhr auf sechs Motorrädern den Tunnel (B50alt) in Bernkastel-Kues in Richtung Mosel. An der Einmündung zur Schanzstraße hielten das erste und das zweite Motorrad aufgrund einer roten Ampel an. Motorrad Nr. 3 konnte das Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das zweite Motorrad auf. Dieses stieß in der Folge gegen das erste Motorrad.

Alle beteiligten Fahrer wurden hierbei verletzt und ins Krankenhaus nach Wittlich verbracht. Die Beteiligten der letzten drei Motorräder blieben unbeteiligt und unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste der Tunnel zeitweise gesperrt werden. Vor Ort waren der Rettungsdienst sowie die Polizeiautobahnstation Schweich. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)