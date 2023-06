Nächster Abgang steht fest: Yannick Debrah verlässt Eintracht-Trier

TRIER. Mit Yannick Debrah steht der nächste Abgang bei Eintracht-Trier fest. Debrah stand seit 2021 beim SVE unter Vertrag.

Beim SVE stand Debrah in 28 Regionalliga-, 16 Oberliga-, vier Rheinlandpokal- und zwei Aufstiegsrundenspielen auf dem Platz. Dabei gelangen ihm 14 Tore und acht Vorlagen. Vor seinem Engagement bei der Eintracht war der 1,80 Meter große Rechtsfuß für die U21 von Fortuna Sittard in den Niederlanden aktiv. Ausgebildet wurde Debrah in den Nachwuchsleistungszentren von Rot-Weiß Essen und Schalke 04. Der gebürtige Essener absolvierte 22 U17- und sechs U19-Bundesligaspiele für Rot-Weiß Essen. Für den FC Schalke 04 lief er viermal in der U19-Bundesliga auf, zudem kam er zweimal in der UEFA Youth League zum Einsatz.

„Wir bedanken uns bei Yannick für seine Spielzeit bei der Eintracht. Er hat in den letzten zwei Jahren oftmals seine große Qualität unter Beweis stellen können und einige wichtige Tore für uns geschossen. Kleinere Verletzungen haben ihn leider immer wieder zur Pause gezwungen. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute", so Eintracht-Teammanager Stefan Fleck zum Abschied von Yannick Debrah.