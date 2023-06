Vandalismus in Schweich: Zahlreiche Graffiti-Schmierereien auf Verkehrszeichen und Straßenschildern

SCHWEICH. Wie die Polizei Schweich mitteilt, beschädigten am heutigen Donnerstagmorgen, den 08.06.2023, mehrere unbekannte Täter in der Oberstiftstraße in Schweich gegen 01.00 Uhr mehrere Verkehrszeichen, Straßenschilder und Straßenmarkierungen, indem sie unterschiedliche Schriftzüge auf diese sprühten.

Insgesamt wurden 14 Gegenstände durch die Verunreinigungen beschädigt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.