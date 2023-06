Berauscht in die Polizeikontrolle: Mann mit Elektro-Rollstuhl unter Cannabiseinfluss

KNITTELSHEIM. Ein 40-jähriger Fahrer eines motorisierten Rollstuhls ist in Knittelsheim (Landkreis Germersheim) unter Cannabiseinfluss in eine Polizeikontrolle geraten.

Er habe am Mittwoch «betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten» gezeigt, teilte die Polizei in Germersheim am Donnerstag mit. Die Beamten fanden demnach eine geringe Menge Haschisch bei ihm. Er sei der Polizei während einer Geschwindigkeitskontrolle aufgefallen, sagte ein Sprecher. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen Drogenkonsums im Straßenverkehr und Drogenbesitzes ermittelt. Zu schnell unterwegs gewesen sei er derweil nicht.