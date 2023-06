Streit eskaliert an roter Ampel: BMW-Fahrer schlägt Fahrer ins Gesicht

IDAR-OBERSTEIN. Wie die Polizei in Idar-Oberstein mitteilt, kam es am heutigen Montag, 05.06.2023 gegen 17.20 Uhr zu einer Körperverletzung nahe dem Alexanderplatz in Idar-Oberstein.

Der Geschädigte hielt zum Tatzeitpunkt mit seinem PKW an der rot geschalteten Ampelanlage in der Mainzer Straße in Höhe des Alexanderplatzes. Bereits im Vorfeld kam es zu Unstimmigkeiten mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer, welcher mit seinem BMW an der Ampel hinter ihm anhielt.

Vermutlich immer noch in Rage, stieg der BMW-Fahrer an der Ampelanlage aus seinem Cabrio aus, ging auf das Fahrzeug des Geschädigten zu und schlug diesem unvermittelt durch die geöffnete Fensterscheibe mit der flachen Hand ins Gesicht. Hierdurch wurde der Geschädigte leicht verletzt.

Danach setzte sich der bislang unbekannte Täter wieder in sein Fahrzeug und verließ die Örtlichkeit. Der Täter wird als ca. 60 Jahre alt beschrieben. Er trugt eine dunkelblaue Mütze und hatte darunter vermutlich kurzes graues Haar.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 Verbindung zu setzen.