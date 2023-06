Mann auf Weinfest brutal zusammengeschlagen: 58-Jähriger erleidet massive Gesichtsverletzungen

SAARBRÜCKEN. Wie die Polizei Saarbrücken mitteilt, befand sich am Samstag, dem 03.06.2023, das spätere Opfer einer schweren Körperverletzung anlässlich der Veranstaltung “Weinzeit” gegen 21.20 Uhr im Bereich des Saarbrücker Stadens.

Hier sprach er zwei junge Männer, die andere Personen anpöbelten, auf deren Verhalten an. Beide Personen hätten unvermittelt brutal auf das Opfer eingeschlagen und auf den am Boden liegenden mehrfach eingetreten, so dass dieser massive Gesichtsverletzungen erlitt.

Trotz erhöhtem Besucheraufkommen wurden nur vage Zeugenhinweise erlangt. Demnach habe es sich bei den Tätern um ca. 20-jährige Männer mit südländischem Aussehen gehandelt.

Beide trugen Tüten mit sich, einer der Männer trug nach hinten gegelte Haare und eine Zahnspange. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel.: 0681/9321-233, oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.