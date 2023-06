Körperverletzung in Morbach: Gruppen-Schlägerei bei Biergarten – zwei Verletzte

MORBACH. Am heutigen Sonntagmorgen kam es zwischen 3.10 und 3.45 Uhr zu einer Schlägerei unter Beteiligung einer größeren Personengruppe in der Bahnhofstraße in Morbach.

Austragungsort war der Straßenabschnitt vor der Gaststätte “Biergarten Rathaus Café”, welche im Volksmund als Kneipe “Zur Helga” bekannt ist, und der gegenüberliegenden Shisha Bar “Babylon”. Mit Meldungseingang wurde eine Beteiligung von ca. 15 bis 30 Personen mitgeteilt.

Während der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch Kräfte der Polizeiinspektionen Morbach, Idar-Oberstein, Hermeskeil, Birkenfeld und eines Diensthundeführers konnte die Eingangsmeldung relativiert und eine Strafanzeige wegen einfacher Körperverletzung ohne weitere Ausschreitungen aufgenommen werden. Insgesamt konnten zwei leicht verletzte Personen festgestellt werden, welche durch RTW-Kräfte vor Ort medizinisch versorgt wurden. Eine Verbringung in ein hiesiges Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen: Sollten Sie Hinweise zum Sachverhalt/den Tätern geben können, teilen Sie diese bitte mit (Telefon: 06533-9374-0, Mail: pimorbach@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeiinspektion Morbach)