Schwerer Unfall in Luxemburg: Motorrad kollidiert mit PKW – Biker tot

WEMPERHARDT. Am gestrigen Samstag kam es auf der N7 zwischen Wemperhardt und Huldange gegen 19.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein belgischer Motorradfahrer, der die Strecke in Richtung Wemperhardt befuhr, kollidierte mit einem Wagen, der die Fahrbahn an einem Nebenweg (Duarrefstrooss) querte. Durch die Wucht der Kollision wurde das Motorrad mehrere Meter weit geschleudert und der Wagen wurde herumgeschleudert. Beim Aufprall zog sich der 34-jährige Motorradfahrer schwerere Verletzungen zu, welchen er an Ort und Stelle erlag.

Die Strecke war für die Dauer des Rettungseinsatzes sowie den Unfallerhebungen gesperrt. Mess- und Erkennungsdienst wurde seitens der Staatsanwaltschaft mit einer Unfalluntersuchung befasst. Hierfür wird die N7 heute Nachmittag voraussichtlich ab ca. 15.00 Uhr nochmals für eine Stunde voll gesperrt. (Quelle: Police Grand-Ducale)