Zeltingen-Rachtig: Reifenstecher schlagen wieder zu – mehrere Autos beschädigt

ZELTINGEN-RACHTIG. In der Nacht vom 31.5. auf den 1.6.2023 kam es in Zeltingen-Rachtig, auf einem Parkplatz entlang der Uferallee, zum wiederholten Male zu mehreren Sachbeschädigungen an dort ordnungsgemäß geparkten Kraftfahrzeugen.

An den Kraftfahrzeugen wurden mutwillig die Reifen zerstochen.

Die Polizei fragt:

Wer hat in dem angegebenen Tatzeitraum in der Ortslage Zeltingen-Rachtig verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen, welche mit der zugrundeliegenden Straftat in Verbindung stehen könnten?

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (Tel.: +49653195270) oder jede andere Polizeidienststelle. (Quelle: Polizeiinspektion Bernkastel-Kues)