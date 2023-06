Rock am Ring bei bestem Wetter: Zehntausende Besucher erwartet

NÜRBURG. Mit sonnigen Wetterprognosen startet am Freitag das Musikfestival Rock am Ring in Nürburg. Mehr als 70.000 Menschen feiern nach Veranstalterangaben von Freitag bis Sonntag auf einem der größten Musikfestivals Deutschlands.

Das sind bislang aber deutlich weniger als 2022: Im vergangenen Jahr waren noch etwa 90.000 Feiernde auf den Nürburgring gekommen. Mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler sollen auf den Bühnen stehen.

Bereits am Donnerstag waren viele Camper auf dem Gelände unterwegs, bauten Zelte auf, hörten Musik und tranken Bier. Die Besucherinnen und Besucher können sich neben Musikern wie Foo Fighters, Die Toten Hosen, Apache 207 und Kings of Leon auch auf beste Wetteraussichten freuen. Die Meteorologen sagen für das Wochenende sonniges und trockenes Wetter voraus. (Quelle: dpa)