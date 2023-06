Vulkaneifel: Gleich drei Einbrüche im gleichen Zeitraum in Daun

DAUN. Wie die Polizeiinspektion Daun mitteilt, mussten die spezialisierten Kriminalbeamten der Polizeiinspektion Daun am gestrigen und heutigen Tage gleich mehrere Einbrüche aufnehmen.

Am 31.05.2023 drangen vermutlich zwischen 02:30 Uhr 04:30 Uhr bisher unbekannte Täter in das Hotel “Eifelblick” in Daun ein. Nach Aufbohren des Schlosses der Haupteingangstüre drangen die Täter in das Innere ein und entwendeten mehrere Geldkassetten und einen Tresor. Die Täter öffneten den Tresor im Bereich des Außenbereichs des Hotels und ließen diesen dann nach Leerung zurück.

Im Zeitraum 30.05.2023 bis 31.05.2023 drangen bisher unbekannte Täter in die Jugendherberge in Daun ein und entwendeten dort ebenfalls aus einem aufgefundenen Tresor den Bargeldinhalt.

Im Zeitraum 30.05.2023 bis 31.05.2023 drangen auch bisher unbekannte Täter in ein Gartenhaus in dem Mühlenweg in Daun ein und entwendeten mehrere Garten- und Arbeitsgeräte.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.