Bernkastel-Kues: Motorradfahrerin kracht in den Gegenverkehr und stürzt – Schwerverletzt!

BERNKASTEL-KUES. Wie die Polizei Bernkastel-Kues am Mittwochabend mitteilt, befuhr heute, 24.05 2023, eine 47-jährige Motorradfahrerin aus dem Saarland gegen 16.45 Uhr den Burgbergtunnel in Bernkastel-Kues in Fahrtrichtung Mosel.

Nachdem sie in einer langgezogenen Rechtskurve verkehrswidrig ein Fahrzeug überholt hatte, kam sie nach dem Wiedereinordnen, vermutlich wegen eines eingeleiteten Bremsvorgangs, ins Schlingern. Hierbei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Die Motorradfahrerin stürzte zu Boden und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach der Erstbehandlung mit dem Rettungshubschrauber nach Trier ins Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bernkastel-Kues, das DRK mit Rettungswagen und Notarzt, die Luxembourg Air Rescue, die Straßenmeisterei Bernkastel und die Polizei Bernkastel-Kues.