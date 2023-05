++ Schweich: Frontalzusammenstoß auf der B53 – Zwei Fahrerinnen schwerverletzt! ++

SCHWEICH. Am heutigen Mittwoch, 24.05.2023, ereignete sich auf der B 53 in Schweich, in Höhe der Abfahrt Ermesgraben gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Eine 20-jährige Seatfahrerin befuhr die B 53 aus Schweich kommend in Richtung Trier. Eine 59-jährige Seatfahrerin befuhr die B 53 aus Trier kommend und wollte nach links in die K 39 in Richtung Ermesgraben einbiegen. Hierbei übersah die 59-jährige Seatfahrerin das entgegenkommende Fahrzeug, wodurch es zu einer Kollision kam.

Die 20-jährige Seatfahrerin musste durch die Feuerwehr Schweich aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 59-jährige Seatfahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren schwer beschädigt, nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Die B53 und die K 39 waren während der Verkehrsunfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt und musste später durch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei gereinigt werden.

Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich, eine Streife der Polizeiautobahnstation Schweich, drei Rettungswagen, sowie ein Notarztwagen, die Freiwillige Feuerwehr Schweich und die Straßenmeisterei Trier.