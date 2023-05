BITBURG. Am heutigen Mittwochmorgen, 24. Mai, ist in einer Industriehalle auf dem ehemaligen Flugplatzgelände in Bitburg ein Feuer ausgebrochen.

Bei dem Brand sind keine Personen verletzt worden. Für die Bevölkerung und die umliegenden Gebäude besteht keine Gefahr mehr, der Löscheinsatz dauert allerdings noch immer an.

Die Vorsichtsmaßnahmen der Bevölkerung können aufgehoben werden. Im Einsatz sind zahlreiche Feuerwehren, das DRK, das THW und die Polizei Bitburg.