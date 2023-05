HOLZHEIM. Ein 22 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Holzheim (Rhein-Lahn-Kreis) tödlich verletzt worden.

Der junge Mann habe am Montag einen rangierenden Traktor mit Anhänger eingewiesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Aus bislang unbekannten Gründen wurde er durch das Gespann so schwer verletzt, dass der 22-Jährige noch an der Unfallstelle starb. Die Kriminalpolizei hat den Angaben zufolge die Ermittlungen aufgenommen.