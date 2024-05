LUXEMBURG. Zwischen 4.00 und 4.15 Uhr in der zurückliegenden Nacht wurde ein Mann in der Avenue Monterey in Luxemburg von einer unbekannten Person überfallen.

Der Täter entwendete dabei die Kopfhörer des Opfers. Da dieses sich dabei wehrte, verletzte der Täter den Mann, welcher mehrere Stichverletzungen an der linken Körperseite aufwies. Der Täter flüchtete daraufhin. Die Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen betraut. (Quelle: Police Grand-Ducale)