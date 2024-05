TRIER. Wie die Polizei Trier am Montag mitteilt, entwendete ein unbekannter Täter am Freitag, 10.05.24, zwischen 17 und 18 Uhr in der Trierer Fleischstraße eine Geldbörse aus der Hosentasche eines Passanten.

Der Tatverdächtige ist männlich, 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70m groß, sportlich und hat einen hellblonden, gepflegten Kurzhaarschnitt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290