Frau stirbt nach Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

WÖRTH AM RHEIN. Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 bei Wörth am Rhein (Kreis Germersheim) ist eine Frau gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitt die 61-Jährige bei dem Frontalzusammenstoß am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen und erlag diesen später in einer Klinik.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein 38 Jahre alter Autofahrer aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Wagen der 61-Jährigen kollidiert.

Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin seien leicht verletzt worden, teilten die Beamten weiter mit. Wegen des Unfalls war die B9 bis Sonntagabend voll gesperrt.