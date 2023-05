Trier: “Ehre und Anerkennung” – Sozialdienst katholischer Frauen erhält Nell-Breuning-Preis 2023

TRIER. Der Oswald von Nell-Breuning-Preis geht 2023 an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), zu gleichen Teilen an den SkF-Gesamtverein und den SkF Trier. Das hat die Jury des Nell-Breuning-Preises unter Vorsitz von Oberbürgermeister Wolfram Leibe entschieden.

Mit dem Preis, der alle zwei Jahre verliehen wird, hält die Stadt Trier das Andenken an den großen Sozialethiker Oswald von Nell-Breuning aufrecht, der in Trier geboren wurde. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre verliehen. 2021 wurde aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie auf die Verleihung verzichtet. Die Jury würdigt mit der Preisverleihung in diesem Jahr das große gesellschaftliche Engagement des Sozialdienstes katholischer Frauen, das ganz im Sinne Nell-Breunings zu mehr sozialer Gerechtigkeit in Deutschland beiträgt.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe sagt: „Die Jury hat eine sehr gute Entscheidung getroffen. Gleichberechtigung der Frauen, Armutsbekämpfung für Kinder und Jugendliche, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Hilfe für benachteiligte Frauen – das sind leider immer noch hochaktuelle Themen, denen sich die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen des SkF mit großem Engagement widmen. Auf Bundesebene ist der Gesamtverein ein wichtiger Lobbyist für die Frauenrechte, hier in Trier ein wichtiger Partner für Stadt und Region.“

Der Sozialdienst katholischer Frauen in Trier ist Träger des Haus Maria Goretti, Wohneinrichtung für wohnungslose und psychisch kranke Frauen sowie Obdachlosenunterkunft für Frauen, Träger des Mutter-Kind-Hauses „Annastift“, einer Wohneinrichtung für sozial benachteiligte Schwangere, Mütter und ihre Kinder und betreibt unterschiedliche Beratungs- und Hilfsangebote für Frauen, Kinder und Familien in prekären Lebenssituationen.

Sowohl auf Ebene des Gesamtvereins wie auch in Trier hat die Entscheidung der Jury beim SkF für große Freude gesorgt. Annette Laux, Vorstandsvorsitzende des SkF in Trier und Regina Bergmann, SkF-Geschäftsführerin, sagen: „Diesen Preis zu erhalten, ist für uns Ehre und Anerkennung unserer Arbeit in Trier. Wir nehmen ihn in Dankbarkeit und mit großer Ehrfurcht vor dem Werk Oswald von Nell Breunings entgegen und werden weiter im Sinne von Nell Breunings Devise ‚Es gibt keine Gemeinschaft und es kann keine geben, in der es das Solidaritätsprinzip nicht gibt‘ unseren Dienst erbringen und unser Handeln vor Ort nach diesem Grundprinzip ausrichten und für Menschen in Not da sein.“ Hildegard Eckert, Vorsitzende des SkF-Rates sagte für den SkF-Gesamtverein: „Diese Auszeichnung ist für uns große Freude und Anspruch zugleich, da der Gedanke von Oswald von Nell-Breuning ‚Erst die Übereinstimmung von Lehre und Tat, von Theorie und Praxis macht die Soziallehre der Kirche glaubwürdig‘ auch heute hoch aktuell ist.“

Als Laudatorin für die Verleihung des Nell-Breuning-Preises konnte die renommierte ZDF-Fernsehjournalistin Gundula Gause (Heute Journal) gewonnen werden – die vom SkF-Vertreterinnen vorgeschlagen wurde. Die Preisverleihung in der Promotionsaula des Bischöflichen Priesterseminars wird am 6. Oktober stattfinden.

Oswald von Nell-Breuning: Oswald von Nell-Breuning wurde am 8. März 1890 in Trier geboren. Der Jesuitenpater und Nestor der katholischen Soziallehre war unter anderem maßgeblich an der Sozialenzyklika “Quadragesimo anno” von Papst Pius XI. beteiligt und prägte in den 50er- und 60er-Jahren die Diskussion über eine zeitgemäße Ausgestaltung des Sozialstaats in Deutschland. 1981 wurde er zum Ehrenbürger Triers ernannt.

Der Nell-Breuning-Preis: Der Oswald von Nell-Breuning-Preis wird seit 2003 alle zwei Jahre von der Stadt Trier vergeben. Er soll die Verbundenheit der Stadt zu ihrem früheren Ehrenbürger dokumentieren, an das Lebenswerk des Jesuitenpaters erinnern und gleichzeitig mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung der Weitergabe seines Vermächtnisses dienen. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Jury gehören neben Oberbürgermeister Wolfram Leibe die Vorsitzenden der Trierer Stadtratsfraktionen mit einer Stimme an sowie als Vertreter der Theologischen Fakultät Trier Prof. Dr. Johannes Brantl, als Vertreter der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Trier Prof. em. Dr. Hans Braun sowie als Vertreter der Philosophisch-Theologischen Fakultät der Hochschule Sankt Georgen aus Frankfurt am Main Prof. em. Dr. Josef Schuster.

Bisherige Preisträger waren Paul Kirchhof (2003), Helmut Schmidt (2005), Der päpstliche Rat „Cor Unum“, repräsentiert durch seinen Präsidenten Paul Josef Cordes (2007), Hans-Jochen und Bernhard Vogel (2009), Norbert Blüm (2011), TransFair e.V. (2013), Heiner Geißler (2015), Franz Müntefering (2017) und Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm (2019). (Quelle: Stadt Trier)