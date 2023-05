Mieser Telefonbetrug: 81-Jährige übergibt Fremdem Goldmünzen für mehrere 10.000 Euro

SAARBRÜCKEN. “Ich habe einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht und brauche Geld für die Kaution!” So begann ein Telefonat am vergangenen Freitag, 19.5.2023, an dessen Ende das ahnungslose Opfer Goldmünzen im Wert von mehreren 10.000 Euro an einen Fremden übergab.

In dem festen Glauben, ihrer angeblichen Nichte sofort helfen zu müssen, entnahm die 81-jährige Frau aus Saarbrücken deshalb ihrem Bankschließfach die Münzen und übergab sie noch an der Wohnungstüre an einen fremden Mann.

Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr hatten die Telefonbetrüger der Frau vorgespielt, ihre Nichte habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse deshalb jetzt in Haft. Erst als die Dame selbst ihre richtige Nichte anrief, klärte sich das Geschehen auf.

Die Polizei rät und weist darauf hin:

– Die Polizei nimmt weder Wertgegenstände noch Bargeld entgegen!

– Sollten die Anrufer von Ihnen Geld verlangen, legen Sie sofort auf und heben sie bei weiteren Anrufversuchen nicht mehr ab!

– Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen!

– Nehmen Sie mit ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson Kontakt auf oder rufen Sie die Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer oder der 110 an! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion!

– Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse!

– Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen oder Konten! (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)